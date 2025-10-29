Муж стал любить сильнее: рецепт картофельной запеканки с фаршем

Давайте вместе с NEWS.ru приготовим сытную картофельную запеканку в духовке. Что понадобится: 500 г мясного фарша, 6–8 картофельных клубней, 2 небольшие луковицы, 1 морковка, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 1 куриное яйцо, соль, молотый перец, растительное масло.

Очищенную картошку шинкуем кружочками толщиной 3–4 мм. Лук и морковь пассеруйте на масле до мягкости. Добавьте к овощам фарш, готовьте 7–8 минут до изменения цвета. Приправьте будущую картофельную запеканку с фаршем солью и перцем.

В промасленную посуду для запекания уложите послойно картофель (половину порции), мясную основу с овощами, оставшийся картофель. Каждый слой слегка подсолите.

Взбейте сметану с яйцом до однородности и равномерно покройте смесью поверхность блюда. Рассыпьте тертый сыр поверх заливки, накройте фольгой и готовьте запеканку в духовке при 180 °C 30 минут. Уберите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до образования аппетитной корочки. Приятного аппетита и хорошего настроения!

