Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:02

Муж стал любить сильнее: рецепт картофельной запеканки с фаршем

Муж стал любить сильнее: рецепт картофельной запеканки с фаршем Муж стал любить сильнее: рецепт картофельной запеканки с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Давайте вместе с NEWS.ru приготовим сытную картофельную запеканку в духовке. Что понадобится: 500 г мясного фарша, 6–8 картофельных клубней, 2 небольшие луковицы, 1 морковка, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 1 куриное яйцо, соль, молотый перец, растительное масло.

Очищенную картошку шинкуем кружочками толщиной 3–4 мм. Лук и морковь пассеруйте на масле до мягкости. Добавьте к овощам фарш, готовьте 7–8 минут до изменения цвета. Приправьте будущую картофельную запеканку с фаршем солью и перцем.

В промасленную посуду для запекания уложите послойно картофель (половину порции), мясную основу с овощами, оставшийся картофель. Каждый слой слегка подсолите.

Взбейте сметану с яйцом до однородности и равномерно покройте смесью поверхность блюда. Рассыпьте тертый сыр поверх заливки, накройте фольгой и готовьте запеканку в духовке при 180 °C 30 минут. Уберите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до образования аппетитной корочки. Приятного аппетита и хорошего настроения!

До этого NEWS.ru писал, как приготовить пышные оладьи на молоке.

Читайте также
Общий тираж новой книги Симоньян составил 88 тысяч экземпляров
Общество
Общий тираж новой книги Симоньян составил 88 тысяч экземпляров
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
Семья и жизнь
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
Невероятно вкусная картофельная запеканка с фаршем и сыром — готовим быстро
Семья и жизнь
Невероятно вкусная картофельная запеканка с фаршем и сыром — готовим быстро
Картофельная запеканка с фаршем: секреты идеального блюда в духовке
Семья и жизнь
Картофельная запеканка с фаршем: секреты идеального блюда в духовке
Капуста квашеная «Провансаль» — быстро и очень вкусно. Хрустящая, сочная, ароматная капуста к мясу и картошечке
Общество
Капуста квашеная «Провансаль» — быстро и очень вкусно. Хрустящая, сочная, ароматная капуста к мясу и картошечке
общество
запеканка
кулинария
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.