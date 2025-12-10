Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно. Эту невероятно простую и сытную запеканку из капусты и сыра съедают в тот же день! Хрустящая золотистая корочка и нежная основа внутри делают её идеальным блюдом на ужин или сытным перекусом.

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 3 яйца, 3 ст. ложки майонеза, 3 ст. ложки сметаны, 3 ст. ложки муки, 0,5 ч. ложки картофельного крахмала, 0,5 ч. ложки разрыхлителя, 100 г любого твёрдого сыра, соль по вкусу и растительное масло для смазывания формы.

Капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она дала сок и стала мягче. Это сделает текстуру запеканки более нежной. В отдельной миске приготовьте тесто. Взбейте яйца, добавьте майонез и сметану, перемешайте до однородности. Всыпьте муку, крахмал и разрыхлитель. Ещё раз тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Тесто должно получиться как на густые оладьи. Сыр натрите на средней тёрке. Форму для запекания (примерно 20х30 см) смажьте растительным маслом. Равномерно распределите по дну подготовленную капусту. Залейте её тестом, слегка потрясите форму, чтобы масса распределилась. Сразу же обильно посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут, пока поверхность не станет золотисто-коричневой, а сыр не расплавится в ароматную корочку.

Ранее мы готовили картофельные лукошки. Так вкусно, что пойдет и на праздничный стол.

