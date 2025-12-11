ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы Собянин: с вечера 10 декабря ПВО уничтожила на подлете к Москве 30 дронов ВСУ

Силами противовоздушной обороны уничтожены еще 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

В период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск всего было сбито 30 дронов. Где именно были уничтожены беспилотники и к какому типу принадлежали, Собянин не уточнил.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что украинские морские дроны типа Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan (ранее Eurochampion). Судно, следовавшее под флагом Гамбии, якобы принадлежит к так называемому «теневому флоту». Dashan следовал по направлению к российскому порту Новороссийск. В результате удара беспилотников танкер, по данным различных источников, получил серьезные повреждения кормы.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ было повреждено несколько многоквартирных домов в Воронеже. Как сообщил глава региона Александр Гусев, в одном из них произошло обрушение лестничной клетки, поэтому из здания были временно эвакуированы 80 человек.