Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 03:07

ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы

Собянин: с вечера 10 декабря ПВО уничтожила на подлете к Москве 30 дронов ВСУ

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силами противовоздушной обороны уничтожены еще 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

В период с 10 декабря 23:41 мск до 11 декабря 02:57 мск всего было сбито 30 дронов. Где именно были уничтожены беспилотники и к какому типу принадлежали, Собянин не уточнил.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что украинские морские дроны типа Sea Baby 10 декабря атаковали в Черном море танкер Dashan (ранее Eurochampion). Судно, следовавшее под флагом Гамбии, якобы принадлежит к так называемому «теневому флоту». Dashan следовал по направлению к российскому порту Новороссийск. В результате удара беспилотников танкер, по данным различных источников, получил серьезные повреждения кормы.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ было повреждено несколько многоквартирных домов в Воронеже. Как сообщил глава региона Александр Гусев, в одном из них произошло обрушение лестничной клетки, поэтому из здания были временно эвакуированы 80 человек.

Сергей Собянин
Москва
дроны
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп не стал скрывать разнос, который устроил европейским партнерам
В США запустили продажу «Золотой карты Трампа»
Гороскоп 11 декабря: не упускаем возможности, достигаем компромисса
В НИЦЭМ озвучили, когда в России выпустят онковакцину
Раскрыт средний размер социальной пенсии в России
«Карточный блеф»: МИД РФ раскрыл, на что идет Киев ради срыва переговоров
ПВО сбила еще 26 дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы
Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине
«Забил на кураторов». Зеленского сливают и Трамп, и Байден: что с ним будет
В Черном море морские дроны ВСУ вновь атаковали танкер
Трамп допустил, что президент Колумбии может стать «целью» США
«За деньги — да»: Долина «появилась» на премьере фильма с известной песней
Фаза Луны сегодня, 11 декабря 2025 года. Семье — общение, коту — рыба
«Она там массовая»: Трамп дал оценку уровню коррупции на Украине
Трамп посоветовал Зеленскому сменить точку зрения
Помещение с «обломками НЛО» загорелось в США
США допустили «серьезную эскалацию» с Венесуэлой одним действием
«Доказанный террорист»: что будет, если Буданов станет президентом Украины
Ограничения в работе частично парализовали аэропорт Шереметьево
Пляжи, блеск и буря эмоций: что нужно знать для идеальной поездки в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.