Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 17:09

Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы

Орбан: 2026 год станет для Европы решающим в вопросе войны и мира

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Наступающий 2026 год станет решающим для Европы в вопросе войны и мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, 2025 год стал переломным, поскольку США и Евросоюз впервые заняли противоположные позиции по стратегическому вопросу — конфликту на Украине.

2025 год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности. <…> Нам предстоит решить, будем ли мы поддерживать мирные усилия США или военные планы Брюсселя, — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что если его партия сохранит власть после парламентских выборов в апреле 2026 года, то страна останется «на стороне мира». В противном случае, при победе прозападной оппозиции, Венгрия может быть втянута в военный конфликт, резюмировал политик.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал новогоднее видеопоздравление, в котором заявил, что искренне верит в близость победы России. По словам политика, уходящий год стал для страны особенным: это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
прогнозы
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.