Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы Орбан: 2026 год станет для Европы решающим в вопросе войны и мира

Наступающий 2026 год станет решающим для Европы в вопросе войны и мира, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, 2025 год стал переломным, поскольку США и Евросоюз впервые заняли противоположные позиции по стратегическому вопросу — конфликту на Украине.

2025 год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности. <…> Нам предстоит решить, будем ли мы поддерживать мирные усилия США или военные планы Брюсселя, — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что если его партия сохранит власть после парламентских выборов в апреле 2026 года, то страна останется «на стороне мира». В противном случае, при победе прозападной оппозиции, Венгрия может быть втянута в военный конфликт, резюмировал политик.

