Медведев в новогоднем поздравлении заявил, что верит в скорую победу России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале новогоднее видеопоздравление, в котором заявил, что искренне верит в близость победы России. По словам политика, уходящий год стал для страны особенным: это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто встречает Новый год на фронте, кто самоотверженно трудится в тылу. Гордимся вами и ждем вас домой с победой. Искренне верю, что она близка, — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что участники СВО сражаются за родину, правду и справедливость. Глава государства добавил, что миллионы россиян переживают за тех, кто сейчас находится на передовой. По словам Путина, жителей страны объединяет беззаветная, искренняя и преданная любовь к России.

До этого представитель МИД России Мария Захарова в новогоднем обращении поздравила с наступающим праздником бойцов СВО. Обращаясь к военнослужащим на передовой, которых она назвала настоящими героями, дипломат пожелала им сил, здоровья и веры.