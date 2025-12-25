Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 21:42

Захарова обратилась к бойцам СВО на передовой

Захарова поздравила с наступающим Новым годом участников СВО и журналистов

Мария Захарова
Представитель МИД России Мария Захарова в новогоднем обращении прежде всего поздравила с наступающим праздником бойцов специальной военной операции. Обращаясь к военнослужащим на передовой, которых она назвала настоящими героями, дипломат пожелала им сил, здоровья и веры, передает корреспондент NEWS.ru.

Я хочу пожелать им сил, здоровья, терпения, надежды и веры. Мы с вами, ребята, и вы об этом знаете! — сказала Захарова.

Отдельно представитель внешнеполитического ведомства поблагодарила журналистов за совместную работу, подчеркнув важность распространения достоверной информации и борьбы с фейками. Захарова заявила, что МИД России остается открытым к дальнейшему конструктивному взаимодействию с медиасообществом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ночь на 1 января 2026 года в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним поздравлением из Кремля. По его словам, запись обращения еще не производилась, однако его формат останется неизменным.

