Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 05:47

Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом

Песков: Путин традиционно выступит с новогодним поздравлением из Кремля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин в ночь на 1 января 2026 года в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним поздравлением из Кремля, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Запись обращения еще не производилась, однако его формат останется неизменным.

Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице <…>. Так же будет и в этом году, в сам Новый год,заявил Песков.

Ранее Путин в своем выступлении заявил, что европейские «подсвинки» подключились к работе предыдущей администрации США в надежде извлечь выгоду из гипотетического развала России. По его словам, западные страны были уверены, что им удастся разрушить страну в короткие сроки, однако этого не произошло.

До этого стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающая формат большой пресс-конференции и прямой линии с гражданами, запланирована на 19 декабря. В ходе подготовки к мероприятию для обработки поступающих вопросов вновь используется нейросеть GigaChat, как и в прошлом году. Диалог, как ожидается, затронет наиболее острые внешнеполитические вопросы.

Владимир Путин
Новый год
Кремль
обращение
