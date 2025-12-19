Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин в ночь на 1 января 2026 года в очередной раз обратится к гражданам страны с новогодним поздравлением из Кремля, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Запись обращения еще не производилась, однако его формат останется неизменным.

Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице <…>. Так же будет и в этом году, в сам Новый год, — заявил Песков.

Ранее Путин в своем выступлении заявил, что европейские «подсвинки» подключились к работе предыдущей администрации США в надежде извлечь выгоду из гипотетического развала России. По его словам, западные страны были уверены, что им удастся разрушить страну в короткие сроки, однако этого не произошло.

До этого стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающая формат большой пресс-конференции и прямой линии с гражданами, запланирована на 19 декабря. В ходе подготовки к мероприятию для обработки поступающих вопросов вновь используется нейросеть GigaChat, как и в прошлом году. Диалог, как ожидается, затронет наиболее острые внешнеполитические вопросы.