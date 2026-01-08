Полиция раскрыла, чем обернулась стрельба на похоронах в столице мормонов Два человека погибли в ходе стрельбы в Солт-Лейк-Сити

Два человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити, сообщает телеканал ABC. Инцидент произошел на парковке возле часовни, где в тот момент проходила похоронная церемония. Трое находятся в критическом состоянии. Подозреваемых пока не задержали.

Полиция Солт-Лейк-Сити заявила, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы возле похоронной процессии в среду вечером (по местному времени. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

