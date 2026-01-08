Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:45

Полиция раскрыла, чем обернулась стрельба на похоронах в столице мормонов

Два человека погибли в ходе стрельбы в Солт-Лейк-Сити

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити, сообщает телеканал ABC. Инцидент произошел на парковке возле часовни, где в тот момент проходила похоронная церемония. Трое находятся в критическом состоянии. Подозреваемых пока не задержали.

Полиция Солт-Лейк-Сити заявила, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате стрельбы возле похоронной процессии в среду вечером (по местному времени. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ранее в Ленинградской области возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел 3 января в деревне Коваши Ломоносовского района. Подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии. У 52-летнего мужчины изъяли два единицы зарегистрированного охотничьего оружия.

До этого в подмосковном Подольске у торгового центра «Гран» произошла стрельба. На месте возник конфликт с участием более 30 человек. Очевидцы рассказали, что у ТЦ началась массовая драка. В ней участвовали люди в черной одежде. Именно они, согласно сообщениям, открыли огонь, после чего скрылись с места происшествия.

похороны
стрельба
США
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинца призвали в ВСУ без одной части тела
В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка умерла после лечения сиропом от кашля
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.