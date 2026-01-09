Атака США на Венесуэлу
В России с 2026 года в диспансеризацию включат скрининги на вирусные гепатиты

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
В России с 2026 года в диспансеризацию включат новые скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ, заявил РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик. По его словам, главный акцент будет сделан на оценке репродуктивного здоровья граждан.

Диспансеризация сейчас более нацелена на репродуктивную функцию организма. Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было, — сообщил Демидик.

Он добавил, что для маломобильных граждан и инвалидов также предусмотрена доставка в медицинское учреждение. В случае, если обследование в больнице невозможно, медицинские работники будут выезжать на дом, заключил врач.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил: главное достижение российской медицины — бесплатная диспансеризация. Также, по его словам, РФ может гордиться очень низкими показателями младенческой смертности, открытием новых учреждений здравоохранения и повышением доступности высокотехнологичной медпомощи.

