Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:03

В Госдуме предложили ввести выплаты за прохождение диспансеризации

Депутат Чернышов предложил платить по 20 тыс. рублей за диспансеризацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам по 20 тыс. рублей за прохождение диспансеризации. Обращение с соответствующим предложением он направил на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, пишет RT.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разработки и реализации дополнительных мер, стимулирующих граждан России к сохранению своего здоровья: ввести выплату в размере 20 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатного комплексного профилактического осмотра, — говорится в тексте обращения.

Депутат подчеркнул, что такая мера поможет в снижении количества больничных, а также положительно скажется на продолжительности жизни населения и здоровье нации. По его словам, такая мера принесет пользу не только рядовым россиянам, но также работодателям и бюджетам всех уровней.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года в диспансеризацию включат новые скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. Главный акцент будет сделан на оценке репродуктивного здоровья граждан.

депутаты
инициативы
диспансеризация
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о тщательной подготовке полиции к задержанию брата Карла III
Полицейские из Саянска нашли замерзающую в лесу женщину
В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.