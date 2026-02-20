В Госдуме предложили ввести выплаты за прохождение диспансеризации Депутат Чернышов предложил платить по 20 тыс. рублей за диспансеризацию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам по 20 тыс. рублей за прохождение диспансеризации. Обращение с соответствующим предложением он направил на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, пишет RT.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разработки и реализации дополнительных мер, стимулирующих граждан России к сохранению своего здоровья: ввести выплату в размере 20 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатного комплексного профилактического осмотра, — говорится в тексте обращения.

Депутат подчеркнул, что такая мера поможет в снижении количества больничных, а также положительно скажется на продолжительности жизни населения и здоровье нации. По его словам, такая мера принесет пользу не только рядовым россиянам, но также работодателям и бюджетам всех уровней.

Ранее сообщалось, что в России с 2026 года в диспансеризацию включат новые скрининги на вирусные гепатиты и ВПЧ. Главный акцент будет сделан на оценке репродуктивного здоровья граждан.