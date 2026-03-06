В Госдуме нашли способ повысить доступность частного жилья для россиян

Кредитным организациям следует поддержать развитие программ деревянного домостроения, что позволит повысить доступность индивидуального жилищного строительства, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции Сергей Миронов. По его словам, сегмент ИЖС, на который приходится около 70% всего возводимого в стране жилья, способен обеспечить стабильный спрос на продукты глубокой переработки леса.

Десятилетиями лесопромышленники вывозили ресурсы за рубеж. Порядок удалось навести только благодаря вмешательству президента [России Владимира Путина]. Теперь они просят у властей отсрочку в оплате аренды, чтобы и дальше вывозить лес. Помогать отрасли надо только за счет глубокой переработки дерева и развития деревянного домостроения. Около 70% возводимого жилья приходится на ИЖС, и только треть строят из дерева. Это преступно мало для России. Банки игнорируют тех, кто самостоятельно строит дома, как класс. Наша фракция обратится к Минфину, Минэкономразвития и Рослесхозу с предложением по развитию программ деревянного домостроения. Лесная отрасль должна работать на улучшение нашей страны, а не чужих, — высказался Миронов.

Он пояснил, что при совместной работе всех заинтересованных ведомств, сегмент ИЖС может обеспечить стабильный спрос на стройматериалы. По словам депутата, в их числе находятся продукты глубокой переработки леса.

Ранее урбанист, эксперт-стратег по развитию городов и территорий Юлия Зубарик заявила, что россияне все чаще отказываются от больших загородных участков в пользу компактных владений, позволяющих тратить время на себя, а не на бытовые хлопоты. По ее словам, рынок индивидуального жилищного строительства переживает «тектонический сдвиг».