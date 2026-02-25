Стали известны предпочтения россиян по выбору загородного дома

Россияне все чаще отказываются от больших загородных участков в пользу компактных владений, позволяющих тратить время на себя, а не на бытовые хлопоты, заявила NEWS.ru урбанист, эксперт-стратег по развитию городов и территорий Юлия Зубарик. По ее словам, рынок индивидуального жилищного строительства переживает «тектонический сдвиг».

Транспортная доступность, лес и собственная школа перестали быть преимуществом в ИЖС — сегодня это базовый джентльменский набор для покупателей. Рынок загородной недвижимости переживает тектонический сдвиг, мы уходим от эпохи диких гектаров за копейку к эпохе осознанной компактности. Если пять лет назад покупатель был готов ехать 100 км от МКАД ради дешевизны участка, то сегодня зона комфорта сузилась до 30–50 км. Критически важным становится не расстояние, а время в пути. Классическая формула «своя земля — большая земля» утратила актуальность. Молодые семьи 30–45 лет голосуют рублем за качество среды, а не за возможность посадить картошку. Раньше статус подчеркивал размер владений, теперь — отсутствие бытовых хлопот, — пояснила Зубарик.

Она добавила, что современный покупатель отдает предпочтение участкам в 12–15 соток с готовым ландшафтом. По словам эксперта, также сегодня высоко ценится интеллектуальная инженерия.

Мы видим, что сделки с участками 12–15 соток в поселках с готовой инфраструктурой обгоняют спрос на классические 25 соток на 30–40%. Люди выбирают клубные дома и компактные участки с ландшафтным дизайном, потому что это снижает ежегодные расходы на обслуживание до 30%. Покупатель больше не хочет владеть землей, на первый план выходит желание владеть своим временем. Интеллектуальная инженерия ценится выше, чем лишние сотки, на которых нужно работать, — подытожила Зубарик.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург занял вторую строчку в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2025 года. Список был составлен на основе комплексного анализа 66 различных показателей. Лидером рейтинга традиционно стала Москва.