25 февраля 2026 в 05:48

В Британии оценили военный потенциал России на 2026 год

The Guardian: России удастся вести боевые действия на Украине весь 2026 год

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Россия может вести боевые действия на Украине весь 2026 год, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на экспертов. В материале уточняется, что экономическое давление не оказывает заметного эффекта на Москву.

Напротив, уточнили авторы статьи, наблюдается рост ракетной и дроновой угрозы. При этом в прошлом году расходы России на оборону составили не менее $186 млрд — около 7,3 процента ВВП, что кратно выше уровней США и Британии.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров. По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.

До этого американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что продвижение российских войск к Днепру создаст для них прямой путь к Одессе и Харькову. По его словам, после этого судьба этих городов будет решаться на переговорах с украинским руководством.

