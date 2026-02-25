Турагент дала совет россиянам, планирующим отпуск в экзотической стране

Россиянам необходимо заранее позаботиться о ряде дополнительных документов, которые помогут сэкономить деньги и нервы при отдыхе в экзотических странах, особое внимание стоит уделить расширенной медицинской страховке, заявила NEWS.ru турагент Рада Минасина. По ее словам, многие путешественники ограничиваются стандартным набором — паспортом, визой и билетами, упуская из виду важные бумаги и полисы.

Планируя визит в дальнюю и экзотическую страну многие ограничиваются паспортом, визой, прививками и билетами. И в то же время целый спектр нужных бумаг и полисов остается вне списка. Между тем ряд незаметных документов может существенно сэкономить деньги и нервы, особенно там, где до ближайшей клиники или консульства дни пути. Прежде всего рассмотрите расширенное медицинское покрытие. Помимо базовой страховки важно, чтобы полис включал эвакуацию, репатриацию и лечение в частных медучреждениях. Часто именно транспортировка в профильный центр становится самой крупной статьей расходов, и обычный полис этого не покрывает, — пояснила Минасина.

Также она посоветовала россиянам подготовить медицинские документы: перевод выписок о хронических заболеваниях и рецепты на лекарства с латинскими названиями. По ее словам, для тех, кто планирует арендовать автомобиль, обязательным условием является наличие международных прав и соответствующей автостраховки.

Возьмите с собой на отдых в экзотические страны перевод медицинской выписки, список хронических диагнозов и рецепты с латинскими названиями препаратов. Если вы принимаете рецептурные лекарства, подготовьте справку от лечащего врача. Сертификат о прививках также пригодится: в ряде государств он обязателен. Если планируете водить машину, обязательны международное водительское удостоверение и страхование, признаваемое в принимающей стране. Для регионов, которые находятся в зоне риска, имеет смысл думать о страховке от угона и гражданской ответственности, — подытожила Минасина.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что поездка в Индонезию чревата заражением малярией. По его словам, Вьетнам и Шри-Ланка имеют схожие эпидемиологические профили. Он уточнил, что на популярных курортах, таких как Бали или Джакарта, есть риск заразиться лихорадкой денге.