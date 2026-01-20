Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 07:30

Составлен список наиболее эпидемиологически опасных стран для путешествий

Доцент Щербаченко назвал Египет одной из самых эпидемиологически опасных стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Египет входит в число государств с наиболее высокой эпидемиологической опасностью для путешественников наравне с Индией, Марокко и Гамбией, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, неблагополучная обстановка также отмечается в ряде других популярных у туристов стран, включая Тунис, Турцию и Таиланд.

Три ключевые страны тропической Азии — Индонезия, Вьетнам и Шри-Ланка — имеют схожие эпидемиологические профили. В них сохраняется риск заболеть малярией, особенно при посещении сельских районов. На популярных курортах вроде Бали или Джакарты малярии нет, но там свирепствует лихорадка денге. Также возможно заражение различными болезнями из-за употребления инфицированной воды и продуктов питания. Наиболее эпидемиологически опасны такие страны, как Индия, Египет, Марокко и Гамбия. Неблагополучная эпидемическая обстановка отмечается в Тунисе, Кении, Турции, Индонезии, Китае и Таиланде, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что для поездок в подобные регионы наличие качественной медицинской страховки является строгой необходимостью в любое время года. По его словам, экономия на страховом полисе неоправданна, так как возможные расходы на лечение в случае болезни могут быть колоссальными. Доцент добавил, что особенно это касается стран, где медицинские услуги крайне дороги, например США.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страховка необходима туристам в любое время года. Важно понимать, что без нее риски резкого ухудшения здоровья вы берете на себя. Как правило, лечение может стоить немалых денег, поэтому страховка в 3 тыс., 7 тыс. или даже 10 тыс. рублей — это мелочь по сравнению с возможными тратами. Страны с потенциальными сложностями при получении медпомощи: Индонезия — на островах может не быть медклиник, США — медуслуги доступны, но их стоимость очень высокая, страховой лимит должен быть не менее $100 тыс. При выборе страхового полиса важно уточнить, покрывает ли он экстренную помощь, госпитализацию, транспортировку на родину, узнайте контакт ассистента-партнера, а также необходимую схему действий в экстренных ситуациях, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году почти на 10%. Однако в то же время выросли самостоятельные бронирования — это произошло за счет тех вариантов размещения, которые туроператоры не предлагают: квартир, апартаментов и небольших частных отелей.

