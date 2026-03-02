Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:30

Оверчук сообщил о вылете из Баку в Москву находившихся в Иране россиян

Вице-премьер Оверчук: 32 выехавших из Ирана россиянина вылетят из Баку в Москву

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Первая группа россиян, выехавших из Ирана в Азербайджан, 2 марта вылетает в Москву вместе с правительственной делегацией РФ, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он выразил признательность Азербайджану и благодарность лично президенту страны Ильхаму Алиеву, передает ТАСС.

Первая группа российских граждан летит с нами одним бортом, 32 человека. Это наши нефтяники, которые успели вчера выехать [из Ирана] и сегодня уже добрались до Баку. Мы их забираем с собой домой в Москву, — сказал Оверчук журналистам.

Ранее сообщалось, что Азербайджан выдал разрешение на пересечение границы с Ираном примерно 500 гражданам России, среди них есть и представители бизнеса. По словам источника, разрешительные документы оформляются на основании запросов со стороны Москвы.

До этого поступала информация о том, что Азербайджан оказывает всестороннюю поддержку России в организации вывоза российских граждан из Ирана. По данным посольства РФ в Тегеране, для выезда из страны доступны два маршрута: через территорию Азербайджана и через территорию Армении.

Россия
Алексей Оверчук
россияне
Азербайджан
