Азербайджан помог сотням россиян пересечь границу с Ираном Азербайджан выдал разрешение на пересечение границы с Ираном для 500 россиян

Азербайджан к настоящему моменту выдал разрешение на пересечение границы с Ираном примерно 500 гражданам России, среди них есть и представители бизнеса, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, разрешительные документы оформляются на основании запросов со стороны Москвы.

Выдано около 500 разрешений на пересечение границы. Разрешение дается на основании запросов российской стороны. Сейчас границу уже пересекли представители российских организаций и компаний, действующих в Иране, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку Российской Федерации в вопросе эвакуации российских граждан из Ирана. Посольство России в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта: один находится в Азербайджане, другой — в Армении.

До этого стало известно, что Азербайджан вывез из Ирана саудовских дипломатов. Всего удалось эвакуировать порядка 60 своих граждан, а также пять граждан Таджикистана, итальянца и 10 представителей дипломатической миссии Саудовской Аравии.