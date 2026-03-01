Свыше 80 вражеских дронов уничтожили за два часа над регионами России

Свыше 80 вражеских дронов уничтожили за два часа над регионами России МО: над российскими регионами сбили 84 дрона ВСУ

Днем в воскресенье 1 марта за три часа над российскими регионами сбили 84 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство — 34 — перехватили над акваторией Черного моря.

1 марта в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщили в ведомстве.

Над Крымом сбили 24 БПЛА, над Краснодарским краем — 11. По семь и пять дронов ликвидировали над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Над Курской областью силы ПВО уничтожили два БПЛА, над Брянской областью — один.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при атаке ВСУ на территорию предприятия в хуторе Церковном Белгородского округа Белгородской области. Они самостоятельно обратились в больницу. Также поврежден автомобиль.

До этого ВСУ целенаправленно ударили дроном по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону на автомобильной дороге из Васильевки в Бердянск. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате погибла женщина, еще одна волонтер находится в тяжелом состоянии.