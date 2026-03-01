Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 17:39

Спасатели вызволили из ледового плена в Финском заливе свыше 200 рыбаков

Спасатели эвакуировали со льда Финского залива 230 рыбаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Спасатели эвакуировали более 200 рыбаков, в том числе четверых детей, со льда Финского залива в Кронштадском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Они оказались отрезаны от берега трещиной шириной в два-три метра.

230 рыбаков доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться, — говорится в сообщении.

Рыбаков доставили на берег с помощью катеров на воздушной подушке. Спасатели продолжают мониторинг акватории.

Ранее в Ленобласти спасатели помогли двум застрявшим на льду Финского залива рыбакам добраться до берега, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Мужчинам не понадобилась помощь врачей.

До этого сообщалось, что Финскому заливу угрожает сильнейшее обледенение. Предполагается, что оно будет крупнейшим за последние 10 лет. При этом уже сейчас лед можно заметить вдоль финского побережья на Крайнем Западе, вплоть до Архипелагового моря.

Финский залив
рыбаки
спасатели
Санкт-Петербург
трещины
МЧС
дети
