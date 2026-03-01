Спасатели вызволили из ледового плена в Финском заливе свыше 200 рыбаков Спасатели эвакуировали со льда Финского залива 230 рыбаков

Спасатели эвакуировали более 200 рыбаков, в том числе четверых детей, со льда Финского залива в Кронштадском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Они оказались отрезаны от берега трещиной шириной в два-три метра.

230 рыбаков доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться, — говорится в сообщении.