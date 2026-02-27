Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд

10-летний Грейсон Кэри из города Колчестер поймал в озере Шамплейн крупного пресноводного горбыля, побив рекорд, который держался 10 лет, передает телеканал WPTZ. Вес рыбы составил 12,9 кг, длина — 93,9 см.

Рекордный улов был зафиксирован во время Международного рыболовного турнира летом 2025 года. Однако официальное подтверждение от Департамента рыболовства и дикой природы Вермонта поступило только в конце февраля. Предыдущий рекорд озера Шамплейн принадлежал горбылю, пойманному в 2016 году, который был на 1,3 кг легче.

Тем временем у берегов Антарктиды впервые в истории было зафиксировано появление акулы. Уникальную находку сделала группа австралийских исследователей в районе Южных Шетландских островов.

До этого огромную глубоководную акулу-дракона выбросило на туристический пляж в Испании. Редкая беременная хищница, обитающая на большой глубине, погибла. Точную причину смерти установить не удалось. Однако у специалистов есть версия, что акула могла случайно попасть в рыболовные сети и получить травму.