24 февраля 2026 в 13:25

Спасатели вывезли на берег застрявших на льду Финского залива рыбаков

Фото: t.me/gumchslo*
В Ленобласти спасатели помогли двум застрявшим на льду Финского залива рыбакам добраться до берега, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в своем Telegram-канале. Мужчинам не понадобилась помощь врачей.

Поступило сообщение о том, что на льду <…> находятся два рыбака-любителя, которые не могут самостоятельно добраться до берега, — говорится в сообщении.

Рыбаки находились на оторвавшейся льдине в 500 метрах от берега. На месте работала смена поисково-спасательного подразделения «Берег».

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва уведомит Пекин о результатах расследования трагедии на озере Байкал, где накануне погибли китайские туристы. Машина с группой китайских туристов, которые ехали на экскурсию к мысу Три брата, провалилась под лед озера. Спастись удалось лишь одному человеку из группы. Тела восьмерых сутки спустя достали водолазы.

До этого стало известно о гибели трех человек при перевороте лодки на Новоладожском канале в Ленинградской области. Один пострадал, его госпитализировали. Инцидент произошел в районе базы «Креницы».

Россия
Ленинградская область
Финский залив
рыбаки
