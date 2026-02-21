Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 20:12

Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале

Лавров: Москва уведомит Пекин о результатах расследования трагедии на Байкале

Фото: NEWS.ru
Москва уведомит Пекин о результатах расследования трагедии на озере Байкал, где накануне погибли китайские туристы, заявили в МИД РФ. В результате провала автомобиля УАЗ под лед скончались восемь человек, в том числе подросток.

Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован, — говорится в сообщении.

Также Лавров направил соболезнования министру иностранных дел Китая Ван И. Он передал слова искреннего сочувствия родственникам погибших.

Машина с группой китайских туристов, которые ехали на экскурсию к мысу Три брата, провалилась под лед озера. Спастись удалось лишь одному человеку из группы. Тела восьмерых сутки спустя достали водолазы.

Гид по имени Иван отметил, что Байкал не прощает туристам ошибок и невнимательности. Он подчеркнул, что за время его работы в регионе погибло множество людей, столкнувшихся с непредсказуемой стихией. Главной причиной эксперт называет легкомысленное отношение к безопасности и попытки «заигрывать» с озером.

