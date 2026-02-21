Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 17:28

«Ошибок не прощает»: гид разъяснил правила выживания на Байкале

NEWS.ru: туристы часто недооценивают суровость Байкала

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Байкал не прощает туристам ошибок и невнимательности, рассказал NEWS.ru гид по имени Иван. По словам эксперта, трагедии на озере происходят ежегодно как в летний, так и в зимний периоды, поскольку люди часто недооценивают суровость местной природы.

Гид подчеркнул, что за время его работы в регионе погибло множество людей, столкнувшихся с непредсказуемой стихией. Главной причиной несчастных случаев эксперт называет легкомысленное отношение к безопасности и попытки «заигрывать» с озером.

Он ошибок не прощает. Нужно быть прямо предельно, на пределе всех своих чувств. Не шутить, не гонять, заигрываться с Байкалом вообще ни в коем случае нельзя. Много людей погибло за период, в который я работаю с Байкалом, — предостерег Иван.

Он отметил, что полностью избежать происшествий невозможно, так как туристов всегда будет привлекать красота этих мест, а местных жителей — необходимость зарабатывать на жизнь: даже если полностью закрыть доступ к озеру, люди все равно будут искать пути проезда. Единственным эффективным способом защиты остается личная внимательность и осознание того, что любая оплошность на льду или на воде может стать роковой.

Ранее машина с группой китайских туристов, которые ехали на экскурсию к мысу Три брата, провалилась под лед озера. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы. Тела восьмерых сутки спустя достали водолазы.

Байкал
туристы
путешествия
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Белого лотоса» сообщила шокирующую новость о личной жизни
Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн
Почти 50 россиян пришли не в угоду Зеленскому
Участник СВО раскрыл, как работает система реабилитации на самом деле
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов
Стало известно об ухудшении ситуации в Энергодаре
Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»
Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза
Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля
Лишившийся ног ветеран СВО рассказал о цели программы «Время Героев»
Дэниел Рэдклифф вспомнил нелепое предложение на съемках «Гарри Поттера»
Стало известно, куда Петросян отправилась после выступлений на Олимпиаде
Умерла «бурановская бабушка» Зоя Дородова: что известно, болезнь
Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда
В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу
Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ
Первый полет к Луне за 50 лет: когда запуск Artemis II, риски для экипажа
Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года
Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink
Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.