«Ошибок не прощает»: гид разъяснил правила выживания на Байкале

Байкал не прощает туристам ошибок и невнимательности, рассказал NEWS.ru гид по имени Иван. По словам эксперта, трагедии на озере происходят ежегодно как в летний, так и в зимний периоды, поскольку люди часто недооценивают суровость местной природы.

Гид подчеркнул, что за время его работы в регионе погибло множество людей, столкнувшихся с непредсказуемой стихией. Главной причиной несчастных случаев эксперт называет легкомысленное отношение к безопасности и попытки «заигрывать» с озером.

Он ошибок не прощает. Нужно быть прямо предельно, на пределе всех своих чувств. Не шутить, не гонять, заигрываться с Байкалом вообще ни в коем случае нельзя. Много людей погибло за период, в который я работаю с Байкалом, — предостерег Иван.

Он отметил, что полностью избежать происшествий невозможно, так как туристов всегда будет привлекать красота этих мест, а местных жителей — необходимость зарабатывать на жизнь: даже если полностью закрыть доступ к озеру, люди все равно будут искать пути проезда. Единственным эффективным способом защиты остается личная внимательность и осознание того, что любая оплошность на льду или на воде может стать роковой.

Ранее машина с группой китайских туристов, которые ехали на экскурсию к мысу Три брата, провалилась под лед озера. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы. Тела восьмерых сутки спустя достали водолазы.