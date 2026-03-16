Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:48

Волна отмены бронирований окатила турецкие курорты

Ekonomim: Турция столкнулась с массовой отменой бронирований в отелях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовая отмена бронирований наблюдается в туристическом секторе Турции, сообщает газета Ekonomim. Такая тенденция напрямую связана с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. При этом представители отрасли рассчитывают на частичную компенсацию за счет туристического потока из России.

На фоне региональной напряженности в отрасли отмечают рост отмены бронирований, который начал распространяться уже на весь летний сезон, — говорится в публикации.

Уточняется, что в Стамбуле нагрузка на отели упала в среднем на 10-15%. На средиземноморских курортах страны ситуация хуже: там показатель достигает 25–30%.

Ранее россияне начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как рассказала туристка по имени Александра, она с друзьями пошла на это, несмотря на потерю свыше 60 тыс. рублей за отмену.

В АТОР ожидают, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%. Это эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок.

Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.