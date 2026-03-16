Волна отмены бронирований окатила турецкие курорты

Массовая отмена бронирований наблюдается в туристическом секторе Турции, сообщает газета Ekonomim. Такая тенденция напрямую связана с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. При этом представители отрасли рассчитывают на частичную компенсацию за счет туристического потока из России.

На фоне региональной напряженности в отрасли отмечают рост отмены бронирований, который начал распространяться уже на весь летний сезон, — говорится в публикации.

Уточняется, что в Стамбуле нагрузка на отели упала в среднем на 10-15%. На средиземноморских курортах страны ситуация хуже: там показатель достигает 25–30%.

Ранее россияне начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как рассказала туристка по имени Александра, она с друзьями пошла на это, несмотря на потерю свыше 60 тыс. рублей за отмену.

В АТОР ожидают, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%. Это эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок.