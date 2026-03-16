В России начнут социализировать вернувшихся с фронта заключенных Правкомиссия одобрила проект о социализации вернувшихся с фронта заключенных

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предоставляет право на пробацию осужденным, прошедшим военную службу, сообщил РИА Новости информированный источник. Согласно законопроекту, обратиться за пробацией в уголовно-исполнительную инспекцию можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения со службы.

Документ направлен на оказание социальной помощи бывшим осужденным, которые после освобождения от наказания были призваны на военную службу, включая мобилизацию, и после увольнения вновь оказались в трудной жизненной ситуации. В Минюсте РФ ранее отмечали, что предлагаемые изменения помогут гражданам быстрее вернуться к мирной и законопослушной жизни, а также будут способствовать снижению уровня рецидивной преступности.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что российские органы власти совместно с волонтерами оказывают участникам СВО поддержку в области юридического сопровождения, реабилитации, протезирования, переобучения и санаторно-курортного лечения. По ее словам, добровольцы выступают флагманами в этом деле.