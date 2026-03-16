Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:45

В России начнут социализировать вернувшихся с фронта заключенных

Правкомиссия одобрила проект о социализации вернувшихся с фронта заключенных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предоставляет право на пробацию осужденным, прошедшим военную службу, сообщил РИА Новости информированный источник. Согласно законопроекту, обратиться за пробацией в уголовно-исполнительную инспекцию можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения со службы.

Документ направлен на оказание социальной помощи бывшим осужденным, которые после освобождения от наказания были призваны на военную службу, включая мобилизацию, и после увольнения вновь оказались в трудной жизненной ситуации. В Минюсте РФ ранее отмечали, что предлагаемые изменения помогут гражданам быстрее вернуться к мирной и законопослушной жизни, а также будут способствовать снижению уровня рецидивной преступности.

Ранее замминистра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что российские органы власти совместно с волонтерами оказывают участникам СВО поддержку в области юридического сопровождения, реабилитации, протезирования, переобучения и санаторно-курортного лечения. По ее словам, добровольцы выступают флагманами в этом деле.

заключенные
мобилизации
войны
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.