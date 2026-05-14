В российских тюрьмах стало на порядок меньше заключенных ФСИН: количество заключенных в России стало менее 300 тыс. человек

Количество заключенных в СИЗО и местах лишения свободы на территории России сократилось до 282 тыс. человек, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев. По его словам, которые передает ТАСС, в 2021 году их было 465 тыс. человек.

Если на конец 2021 года было 465 тыс. [заключенных], то сейчас — 282 тыс., из них 85 тыс. — в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, — сообщил Гостев.

Он также выделил две главные причины, из-за которых заключенных стало меньше. Во-первых, по словам Гостева, наказания становятся мягче: суды все чаще назначают не тюремные сроки, а, например, принудительные работы, условное наказание или ограничение свободы. Во-вторых, в последние годы на это влияет и набор желающих служить в ВС России по контракту, заключил он.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ формирует новый перечень заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания. Прежде правительство утвердило обновленный список, в который включили новые группы диагнозов, в том числе связанные с иммунной системой, генетическими нарушениями и осложнениями беременности.