Минюст расширит список болезней, препятствующих отбыванию наказания

Министерство юстиции РФ формирует новый перечень заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ведомства. По его словам, которые передает ТАСС, подобный список для подозреваемых и обвиняемых уже составлен.

В настоящее время ведется работа по формированию нового перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, — сказал он.

Ранее правительство утвердило обновленный список тяжелых болезней, наличие которых препятствует содержанию под стражей. В него включили новые группы диагнозов, в том числе связанные с иммунной системой, генетическими нарушениями и осложнениями беременности.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ, расширяющий список болезней, с которыми ограниченно годные лица не могут заключить контракт во время мобилизации, военного положения или в военное время. Их число возросло с 26 до 35.

В обновленный список включены, в частности, все формы диабета (а не только сахарный диабет I типа), врожденные аномалии развития, а также последствия повреждений аорты. Кроме того, теперь к противопоказаниям отнесены последствия переломов позвоночника, костей туловища, конечностей и ряд других состояний.