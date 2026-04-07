07 апреля 2026 в 16:33

Минюст расширит список болезней, препятствующих отбыванию наказания

Константин Чуйченко Константин Чуйченко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министерство юстиции РФ формирует новый перечень заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ведомства. По его словам, которые передает ТАСС, подобный список для подозреваемых и обвиняемых уже составлен.

В настоящее время ведется работа по формированию нового перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, — сказал он.

Ранее правительство утвердило обновленный список тяжелых болезней, наличие которых препятствует содержанию под стражей. В него включили новые группы диагнозов, в том числе связанные с иммунной системой, генетическими нарушениями и осложнениями беременности.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ, расширяющий список болезней, с которыми ограниченно годные лица не могут заключить контракт во время мобилизации, военного положения или в военное время. Их число возросло с 26 до 35.

В обновленный список включены, в частности, все формы диабета (а не только сахарный диабет I типа), врожденные аномалии развития, а также последствия повреждений аорты. Кроме того, теперь к противопоказаниям отнесены последствия переломов позвоночника, костей туловища, конечностей и ряд других состояний.

Россия
Власть
Минюст РФ
Константин Чуйченко
Почти 430 человек спасли от большой воды в Махачкале
Путину доложили о ситуации с гепатитом в Дагестане на фоне наводнения
Жителей Дагестана предупредили о новой волне паводков
Хинштейн пословицей отреагировал на суровые приговоры предшественникам
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Бойцы СВО неожиданно услышали голос погибшего сослуживца через рацию
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

