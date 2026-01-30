Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 21:40

В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт

Белоусов подписал приказ о расширении списка болезней, запрещающих контракт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ, расширяющий список болезней, с которыми ограниченно годные лица не могут заключить контракт во время мобилизации, военного положения или в военное время, документ опубликован на портале официально-правовых актов. Их число возросло с 26 до 35.

В перечне заболеваний — диабет вообще (не только сахарный диабет I типа), врожденные аномалии и последствия повреждений аорты. Также к болезням, при которых нельзя заключить контракт, теперь относятся последствия различных переломов позвоночника, костей туловища, конечностей и другие.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, речь идет о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

Также сообщалось, что за последние сутки на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дибровы, Ильичевка (Озерное) и Закотное в Донецкой Народной Республике отмечено заметное продвижение российских подразделений. Вооруженные силы Украины пытаются сдерживать наступление и предпринимают контратаки, однако без каких-либо успехов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Андрей Белоусов
Минобороны РФ
приказы
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа
Пересильд рассказала об отклике зрителей на ее роль в фильме «Мужу привет»
Ушла из жизни звезда фильма «Один дома»
Опубликованы кадры массированного удара «Солнцепеками» по ВСУ в зоне СВО
Безруков забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд
«Стоит на передовой»: Бикович выступил против запрета голливудского кино
Романович усомнился, что в истории с Долиной было место «случайностям»
Отказ от русского имени, забвение, новые романы: как живет Вера Брежнева
Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.