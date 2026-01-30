В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт

Министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил приказ, расширяющий список болезней, с которыми ограниченно годные лица не могут заключить контракт во время мобилизации, военного положения или в военное время, документ опубликован на портале официально-правовых актов. Их число возросло с 26 до 35.

В перечне заболеваний — диабет вообще (не только сахарный диабет I типа), врожденные аномалии и последствия повреждений аорты. Также к болезням, при которых нельзя заключить контракт, теперь относятся последствия различных переломов позвоночника, костей туловища, конечностей и другие.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны РФ, речь идет о селах Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (ДНР), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой, Старица (Харьковская область).

Также сообщалось, что за последние сутки на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Дибровы, Ильичевка (Озерное) и Закотное в Донецкой Народной Республике отмечено заметное продвижение российских подразделений. Вооруженные силы Украины пытаются сдерживать наступление и предпринимают контратаки, однако без каких-либо успехов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.