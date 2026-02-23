Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 04:59

Белоусов поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ
День защитника Отечества является поистине всенародным праздником, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. В опубликованном пресс-службой обращении глава ведомства обратил внимание на тот факт, что 23 Февраля олицетворяет доблестные вехи истории России и преемственность ее лучших ратных традиций.

Белоусов отметил, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм, решительность и преданность Родине, надежно прикрывая национальные интересы и спокойствие граждан.

Военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан, — говорится в поздравлении.

Министр выразил уверенность, что армия и впредь будет надежной опорой государства, гарантируя его суверенное развитие. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и пожелал им и их семьям здоровья, счастья и новых успехов.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. В своем видеообращении президент подчеркнул, что 23 Февраля на протяжении десятилетий остается одной из самых почитаемых дат.

