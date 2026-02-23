Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 14:14

SHAMAN выпустил новую песню в День защитника Отечества

SHAMAN представил новую песню «За тех» в честь 23 Февраля

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) на концерте, посвящённом 50-летию песни «День Победы» SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) на концерте, посвящённом 50-летию песни «День Победы» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в честь Дня защитника Отечества выпустил новую песню «За тех», об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Певец рассказал, что впервые исполнил эту песню перед портретами павших героев.

Родные, премьера моей новой песни «За тех» <…> Песня «За тех» уже на музыкальных площадках, — говорится в сообщении.

Ранее SHAMAN анонсировал выпуск новой песни, посвященной Байкалу. По словам артиста, поездка на озеро не только позволила ему насладиться красотами природы, но и вдохновила на создание музыкального произведения. Дронов подчеркнул, что его действия, когда он лизнул лед, были направлены на то, чтобы подогреть интерес поклонников к будущему релизу.

До этого артист анонсировал премьеру двух концертных программ в рамках мартовского тура. Зрителей ждет уникальное шоу, объединяющее лучшие номера из программ «30 лет на сцене» и «Ты моя 2026». Дронов пообещал лирическое и живое выступление, сочетающее элементы обеих программ.

