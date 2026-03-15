Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину

Боец добровольческого отряда «Орлан» и женщина из числа мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил травму в селе Головчино, сейчас его везут в больницу.

В селе Головчино при выполнении служебных задач боец получил множественные осколочные ранения рук, ног и спины, — написал Гладков.

Что касается женщины, ее машину атаковал БПЛА в городе Грайворон. Сейчас пострадавшая в больнице, ее транспорт получил повреждения.

Ранее перебои с водой, теплом и светом были зафиксированы в Белгородской области из-за повреждений в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, в Волгограде начали обследование многоквартирного дома по улице Владимира Петровского после ночной атаки украинского беспилотника. В здании повреждены окна. Сотрудники управляющей компании временно закрыли образовавшиеся проемы до восстановления остекления.