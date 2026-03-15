Пилот из Италии впервые в карьере победил на Гран-при «Формулы-1» Пилот Антонелли выиграл на Гран-при «Формулы-1» по итогам гонки в Китае

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые за свою карьеру победил на Гран-при «Формулы-1» по итогам гонки в Китае, сообщается на официальном сайте Ф1. Вторым к финишу пришел партнер 19-летнего Антонелли по команде, британец Джордж Расселл. Третье место занял гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Во время гонки с дистанции сошли канадец Лэнс Стролл, испанец Фернандо Алонсо и нидерландец Макс Ферстаппен. Кроме того, на старт не вышли действующий чемпион Ландо Норрис, а также Оскар Пиастри, Габриэл Бортолето и Алекс Албон. Следующий Гран-при «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 марта в Японии.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Иван Голубков стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Он выступает в классе LW11.5 для спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища.

До этого стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Индиан-Уэллсе. Он победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который имеет в активе семь титулов на турнирах Большого шлема.