Глава Минобороны удостоил героев СВО высших госнаград и именного оружия

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщили NEWS.ru в ведомстве. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Глава военного ведомства вручил героям медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие. Все награжденные проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Белоусов поздравил военнослужащих с получением высоких наград и поблагодарил их за образцовое выполнение воинского долга. Министр выразил уверенность, что герои продолжат с честью нести службу на благо государства.

Глава МО РФ особо подчеркнул, что каждый из награжденных вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности и защиту суверенитета страны. Врученные награды, по его словам, являются знаком признания заслуг перед Отечеством.

Ранее Белоусов вручил государственные награды бойцам группировки войск «Юг». Глава Минобороны также высоко оценил работу подразделений беспилотных систем.