Белоусов наградил бойцов беспилотных подразделений

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам группировки войск «Юг», сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Глава ведомства также высоко оценил работу подразделений беспилотных систем.

Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды, — сказали в МО РФ.

На командном пункте соединения Южной группировки министр заслушал доклады командования об обстановке и действиях войск. В ходе совещания также обсуждалось развитие подразделений беспилотной авиации.

Ранее Белоусов на совещании по вопросам военного производства и поставок заявил, что российские войска получили более 10 тыс. единиц вооружений в январе этого года. По словам министра, Вооруженные силы России также получили за месяц около 2 млн средств поражения.

Прежде президент России Владимир Путин заявил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий документ на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация российских войск.