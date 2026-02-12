Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:06

Белоусов наградил бойцов беспилотных подразделений

Белоусов вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Юг»

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам группировки войск «Юг», сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Глава ведомства также высоко оценил работу подразделений беспилотных систем.

Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды, — сказали в МО РФ.

На командном пункте соединения Южной группировки министр заслушал доклады командования об обстановке и действиях войск. В ходе совещания также обсуждалось развитие подразделений беспилотной авиации.

Ранее Белоусов на совещании по вопросам военного производства и поставок заявил, что российские войска получили более 10 тыс. единиц вооружений в январе этого года. По словам министра, Вооруженные силы России также получили за месяц около 2 млн средств поражения.

Прежде президент России Владимир Путин заявил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий документ на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация российских войск.

Россия
Минобороны РФ
Андрей Белоусов
награды
