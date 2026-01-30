Путин поставил перед ВПК России новые задачи Путин: в 2026 году объемы военного экспорта должны заметно увеличиться

Президент России Владимир Путин заявил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году, передает пресс-служба Кремля. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация собственных Вооруженных Сил.

Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться, — сказал Владимир Путин.

На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества глава государства обозначил, что работа по перевооружению армии в рамках новой госпрограммы должна продолжаться высокими темпами. Особый акцент будет сделан на развитии систем ПВО и ПРО, средств радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников всех типов. Неизменным приоритетом остается совершенствование стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания.

Ранее стало известно, что Великобритания заключила в 2025 году оборонные контракты на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов (2,13 трлн рублей). Это крупнейший объем экспортных продаж вооружений за последние 40 лет.