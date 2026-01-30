Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 22:07

Путин поставил перед ВПК России новые задачи

Путин: в 2026 году объемы военного экспорта должны заметно увеличиться

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин заявил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году, передает пресс-служба Кремля. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация собственных Вооруженных Сил.

Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться,сказал Владимир Путин.

На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества глава государства обозначил, что работа по перевооружению армии в рамках новой госпрограммы должна продолжаться высокими темпами. Особый акцент будет сделан на развитии систем ПВО и ПРО, средств радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников всех типов. Неизменным приоритетом остается совершенствование стратегических ядерных сил как ключевого элемента сдерживания.

Ранее стало известно, что Великобритания заключила в 2025 году оборонные контракты на сумму более 20 млрд фунтов стерлингов (2,13 трлн рублей). Это крупнейший объем экспортных продаж вооружений за последние 40 лет.

Владимир Путин
экспорт
оружие
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слова прыгуньи в длину о состоянии спорта в России подверглись критике
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце
Путин поставил перед ВПК России новые задачи
Доллар рухнул ниже 75. Это дно или трамплин, что теперь будет с рублем
«Дело не в Косте»: актриса Чиповская о новом назначении Богомолова
Кадыров встретился с дагестанским сенатором
В Минобороны расширили список болезней, запрещающих контракт
Проблемы с энергетикой настигли союзника Украины
Названы дата и место встречи Дмитриева с представителями Трампа
Пересильд рассказала об отклике зрителей на ее роль в фильме «Мужу привет»
Ушла из жизни звезда фильма «Один дома»
Опубликованы кадры массированного удара «Солнцепеками» по ВСУ в зоне СВО
Безруков забрал премию «Золотой орел» в четвертый раз подряд
«Стоит на передовой»: Бикович выступил против запрета голливудского кино
Романович усомнился, что в истории с Долиной было место «случайностям»
Отказ от русского имени, забвение, новые романы: как живет Вера Брежнева
Смерть в колодце и убийство заложницы: главные ЧП недели
Климова рассказала о несправедливом увольнении своего педагога
Появились подробности получения секретных карт ВСУ в Гуляйполе
В России могут повысить минимальную сумму долга для ареста имущества
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.