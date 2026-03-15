Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 13:14

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Путин на неделе проведет коллегию Генпрокуратуры и встретится с Кабмином

Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, заявил журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин. По его словам, также у главы государства запланировано совещание с членами правительства.

Помимо всего прочего, российский лидер намерен продолжить контакты по международной линии, уточнил корреспондент. Каких-либо подробностей Зарубин не привел.

Ранее Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 50-летием епископского служения. Глава государства отметил его неустанный подвижнический труд на благо Русской православной церкви, страны и народа. Особо президент выделили усилия патриарха по поддержке участников СВО.

До этого стало известно, что первая встреча президента РФ и нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может состояться в этом году. Как уточнил посол Ирана в Москве Казем Джалали, это может произойти в ходе Каспийского саммита в Тегеране.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.