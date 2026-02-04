Белоусов раскрыл масштабы оружейных поставок для российской армии

Российские войска получили более 10 тыс. единиц вооружений в январе этого года, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам военного производства и поставок. По его словам, которые передает пресс-служба министерства, армия РФ также получила за месяц около 2 млн средств поражения.

В январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения, — отметил Белоусов.

Министр подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря ритмичной работе на предприятиях, начавшейся с первых дней нового года. Отдельно он отметил плодотворное сотрудничество Минобороны с Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация вооруженных сил. Он обозначил, что работа по перевооружению армии в рамках новой госпрограммы должна продолжаться высокими темпами. Особый акцент будет сделан на развитии систем ПВО и ПРО, средств радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников всех типов.