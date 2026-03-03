Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 05:30

Дмитриев предсказал скорый рост цен на нефть и газ

Дмитриев анонсировал скорое подорожание нефти до $100 и скачок цен на газ

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х предположил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива стоит на пороге серьезного ралли. По его мнению, цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100.

Скоро: нефть — от $100, природный газ — двукратное повышение цен. ЕС будет следить за этой ситуацией, — написал он.

Ранее стало известно, что Тегеран намерен применять крайние меры для блокирования любых попыток транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив. Советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари пообещал, что любое судно, которое попытается его пересечь, будет сожжено.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

Кирилл Дмитриев
нефть
газ
цены
Дмитриев предсказал скорый рост цен на нефть и газ
