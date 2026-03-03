Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 06:15

Трамп не стал паниковать из-за разрушения объектов США на Ближнем Востоке

Трамп назвал угрозу атак на американские объекты Ближнего Востока частью войны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп спокойно относится к риску ударов по американским объектам и даже территории собственного государства. В интервью телеканалу NewsNation он назвал это неизбежной частью войны.

Заявление прозвучало на фоне масштабной эскалации конфликта с Ираном и ответных ударов по американским базам в регионе. Отвечая на вопрос журналиста о возможных атаках на американские цели, Трамп был краток и философичен.

Нет, это является частью войны. Это часть войны, нравится ли это людям или нет, — уточнил лидер.

По его логике, развязав военную кампанию, нужно быть готовым к любым последствиям, включая удары по своей территории. США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, семь генералов и сотни мирных жителей. Иран ответил ракетными ударами по израильской территории и американским базам в Ираке, Сирии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предположил, что война между Израилем и Ираном не будет продолжаться бесконечно. По его мнению, конфликт разрешится в результате быстрых и решительных действий.

