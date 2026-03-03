Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 06:20

В Госдуме предложили новую меру в отношении мигрантов

Депутат Миронов призвал высылать иностранцев из России за их счет

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранцев, нарушивших миграционные законы, необходимо выдворять из России за их же счет, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, это позволит сократить затраты, финансируемые за счет налогов граждан.

«Справедливая Россия» уже вносила законопроект о введении обязательного депортационного депозита для трудовых мигрантов в размере, достаточном для возмещения расходов по их высылке. Такой депозит при пересечении границы вносится иностранцем на специально открытый счет. Если возникнет надобность, из него возместят затраты на выдворение, а если к мигранту претензий нет, при отъезде средства ему вернут. И не надо тратить на депортацию деньги налогоплательщиков и еще зависеть от суммы, выделенной под эти цели в бюджете, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что предложенная модель становится все более востребованной и поэтому инициатива будет повторно рассмотрена в Думе. По словам депутата, ежегодно из бюджета выделяется около миллиарда рублей на депортацию лиц, нарушивших миграционное законодательство.

На днях глава МВД Владимир Колокольцев сообщил депутатам, что в прошлом году из РФ выдворили 72 тыс. иностранцев, а при должном финансировании могли бы выслать в 10 раз больше. То есть 9/10 нежелательных гостей, которым нечего делать в России, по-прежнему здесь болтаются только потому, что не на что их убрать из страны, — заключил Миронов.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект по улучшению миграционной политики рассмотрят в приоритетном порядке. По его словам, документ направили в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

мигранты
Россия
депутаты
иностранцы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.