В Госдуме предложили новую меру в отношении мигрантов Депутат Миронов призвал высылать иностранцев из России за их счет

Иностранцев, нарушивших миграционные законы, необходимо выдворять из России за их же счет, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, это позволит сократить затраты, финансируемые за счет налогов граждан.

«Справедливая Россия» уже вносила законопроект о введении обязательного депортационного депозита для трудовых мигрантов в размере, достаточном для возмещения расходов по их высылке. Такой депозит при пересечении границы вносится иностранцем на специально открытый счет. Если возникнет надобность, из него возместят затраты на выдворение, а если к мигранту претензий нет, при отъезде средства ему вернут. И не надо тратить на депортацию деньги налогоплательщиков и еще зависеть от суммы, выделенной под эти цели в бюджете, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что предложенная модель становится все более востребованной и поэтому инициатива будет повторно рассмотрена в Думе. По словам депутата, ежегодно из бюджета выделяется около миллиарда рублей на депортацию лиц, нарушивших миграционное законодательство.

На днях глава МВД Владимир Колокольцев сообщил депутатам, что в прошлом году из РФ выдворили 72 тыс. иностранцев, а при должном финансировании могли бы выслать в 10 раз больше. То есть 9/10 нежелательных гостей, которым нечего делать в России, по-прежнему здесь болтаются только потому, что не на что их убрать из страны, — заключил Миронов.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект по улучшению миграционной политики рассмотрят в приоритетном порядке. По его словам, документ направили в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.