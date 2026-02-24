Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 08:46

Володин анонсировал новые жесткие меры против мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Законопроект, направленный на совершенствование миграционной политики, будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Как передает пресс-служба Госдумы, документ уже передан в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Как отметил Володин, вопросы миграции остаются одними из ключевых в повестке. Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, подчеркнул он. Уровень их обеспеченности должен быть соразмерен тем благам, которые они потребляют в стране. Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за доходами приезжих и легальностью их пребывания. Кроме того, это поможет сократить нагрузку на социальную инфраструктуру.

Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны, — указал председатель ГД.

Согласно проектируемым нормам, трудовые мигранты обязуются уплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа. Сейчас они платят только за себя, но в будущем это придется делать и за всех членов семьи, находящихся на их иждивении в России. Срок, на который мигрант и его семья смогут оставаться в стране, будет напрямую зависеть от длительности трудовых отношений.

Также устанавливается правило для совершеннолетних детей иностранных работников. Если им уже исполнилось 18 лет, они должны будут покинуть Россию в течение 30 дней. Исключение составят лишь те, у кого есть иные законные основания для проживания, не связанные с трудовым статусом родителя.

Ранее в ГД поступил законопроект от правительства, который существенно ужесточает условия пребывания иностранцев на территории России. Согласно документу, мигранты рискуют лишиться видов на жительство и разрешений на временное проживание. Такие меры грозят тем, кто трудится менее 10 месяцев в году или чей доход не дотягивает до установленного минимума.

Госдума
Вячеслав Володин
мигранты
законы
