Монах-ловелас уехал «медитировать» после того, как его уличили в романах В Таиланде настоятель храма завел романы сразу с четырьмя женщинами

В Таиланде разоблачили настоятеля буддийского храма из провинции Нонтхабури, который завел романы сразу с четырьмя женщинами, сообщает The Thaiger. После того как правда вскрылась, священнослужитель поспешно покинул обитель, отправившись «медитировать».

История получила огласку 6 февраля, когда в соцсетях завирусилось видео с перепалкой двух жительниц Таиланда. Одна из них назвала себя «женой» настоятеля Аджарна А. и обвинила оппонентку в романе с ним. Позднее мнимая супруга монаха выложила новые ролики, заявив, что нашла в его телефоне переписки с другими любовницами и откровенные фото от них. По ее словам, монах не только нарушал обеты, но и оплачивал своим пассиям пластические операции.

Когда журналисты приехали в храм, чтобы поговорить с настоятелем, выяснилось, что он уехал в паломничество. Монахи и местные торговцы отказались верить в то, что аббат мог нарушить монашеский обет. Они назвали его строгим блюстителем религии.

Ранее прихожанка обвинила 70-летнего буддийского монаха в сексуальных домогательствах во время обряда благословения в тайской провинции Патхумтхани. Женщина, которую он потрогал за грудь, пришла в храм для участия в церемонии, которая должна была принести удачу в бизнесе.