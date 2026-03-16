Алжирский посол пострадал в ДТП в центре Москвы Машина посла Алжира в России Джуамы врезалась в столб в центре Москвы

Посол Алжира в России Туфик Джуама пострадал в ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, машина, в которой находился дипломат, врезалась в фонарный столб в центре столицы. Предварительно, у главы алжирской дипмиссии разбит нос, идет кровь.

Кроме того, повреждения получил служебный автомобиль Джуамы Hyundai Genesis. Обстоятельства происшествия уточняются. Джуама занимает должность диппредставителя североафриканского государства в Москве с 4 июля 2025 года. Здание посольства расположено в Крапивенском переулке.

