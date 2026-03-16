16 марта 2026 в 18:33

Алжирский посол пострадал в ДТП в центре Москвы

Машина посла Алжира в России Джуамы врезалась в столб в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посол Алжира в России Туфик Джуама пострадал в ДТП в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, машина, в которой находился дипломат, врезалась в фонарный столб в центре столицы. Предварительно, у главы алжирской дипмиссии разбит нос, идет кровь.

Кроме того, повреждения получил служебный автомобиль Джуамы Hyundai Genesis. Обстоятельства происшествия уточняются. Джуама занимает должность диппредставителя североафриканского государства в Москве с 4 июля 2025 года. Здание посольства расположено в Крапивенском переулке.

Ранее сообщалось, что певец Zalek погиб в ДТП с мотоциклом в Колумбии, недалеко от города Медельин. Во время езды мужчина не справился с управлением — он упал и ударился головой о бордюр. Исполнитель скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

До этого на дублере Волоколамского шоссе в Москве столкнулись два трамвая. Причиной ДТП стал сбой в работе системы управления вагонами. В момент ЧП в составах находилось около 70 пассажиров. Пострадали 25 человек, в том числе водитель.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
