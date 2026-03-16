В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 886, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав республики. Отмечается, что ранения получили 2 141 человек.

До этого министр информации республики Ливана Пол Моркос заявил, что число погибших от израильских ударов по Ливану с начала новой эскалации конфликта приблизилось к 700 жертвам. Отмечается, что в ответ на регулярные обстрелы со стороны Израиля ливанское движение «Хезболла» проводит военную операцию.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте. Министерство здравоохранения Ливана проинформировало, что в результате атаки погибли семь человек, еще 21 получил ранения. В публикации отмечается, что на этом месте ночевали перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий на южной границе.

На фоне этого «Хезболла» официально объявило о начале новой военной операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). Сразу после заявления израильская авиация нанесла около восьми ударов по южному пригороду Бейрута.