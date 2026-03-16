16 марта 2026 в 18:38

В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов

Минздрав Ливана: число жертв израильских ударов приблизилось к 900

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 886, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав республики. Отмечается, что ранения получили 2 141 человек.

886 погибших и 2 141 раненый в результате израильской агрессии со 2 марта, — говорится в заявлении.

До этого министр информации республики Ливана Пол Моркос заявил, что число погибших от израильских ударов по Ливану с начала новой эскалации конфликта приблизилось к 700 жертвам. Отмечается, что в ответ на регулярные обстрелы со стороны Израиля ливанское движение «Хезболла» проводит военную операцию.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте. Министерство здравоохранения Ливана проинформировало, что в результате атаки погибли семь человек, еще 21 получил ранения. В публикации отмечается, что на этом месте ночевали перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий на южной границе.

На фоне этого «Хезболла» официально объявило о начале новой военной операции против Израиля под названием «Аль-Асф аль-Маакуль» («Съеденные листья»). Сразу после заявления израильская авиация нанесла около восьми ударов по южному пригороду Бейрута.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

