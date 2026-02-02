Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии Тайский монах потрогал прихожанку за грудь и похвалил прямо во время церемонии

Прихожанка обвинила 70-летнего буддийского монаха в сексуальных домогательствах во время обряда благословения в тайской провинции Патхумтхани, пишет The Thaiger. Женщина, которую он потрогал за грудь, пришла в храм для участия в церемонии, которая должна была принести удачу в бизнесе.

По словам пострадавшей, монах попросил ее расстегнуть рубашку, а затем сам открыл еще одну пуговицу и начал наносить на ее лицо и шею ароматическую пудру. Во время ритуала он прикоснулся к ее груди и сделал комментарий о внешности интимной зоны. Женщина утверждает, что сразу покинула помещение, где в очереди ждали другие прихожанки.

О произошедшем стало известно лишь спустя месяц, когда подруга рассказала о жалобе в соцсетях. Репортеры приехали к женщине, и она потребовала официального расследования. Имя монаха до сих пор не раскрывается, а Национальное управление по делам буддизма ситуацию не комментирует.

Ранее в Южной Корее арестовали бывшего пастора, подозреваемого в многолетней сексуальной эксплуатации прихожанок. Мужчине предъявили сразу несколько обвинений, включая изнасилование и другие преступления сексуального характера.