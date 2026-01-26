Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок В Южной Корее арестовали пастора, обвиняемого в изнасиловании прихожанок

Правоохранители Южной Кореи взяли под стражу бывшего пастора, подозреваемого в многолетней сексуальной эксплуатации прихожанок, передает YNA. Мужчине по фамилии Юн предъявили сразу несколько обвинений, включая изнасилование и другие преступления сексуального характера.

По данным следствия, пастор на протяжении почти 10 лет — с февраля 2015 года по ноябрь 2024 года — систематически насиловал женщин, состоявших в его церковной общине. Потерпевшие обратились в полицию лишь в январе 2025 года. Жертвы рассказали, что подвергались неоднократным домогательствам и принуждению со стороны Юна.

Мужчина, по утверждению заявительниц, пытался оправдывать свои действия религиозными аргументами, в том числе ссылаясь на библейского царя Давида, у которого «было несколько женщин». После случившегося Пресвитерианская церковь Кореи приняла решение об исключении Юна из церковной организации.

Ранее житель Великобритании предстал перед судом за многолетние сексуальные преступления в отношении собственной жены, которые пытался оправдать лунатизмом. Присяжные признали 62-летнего мужчину из Труро виновным и приговорили его к 20 годам заключения.