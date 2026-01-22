Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне DM: британец насиловал жену во сне 11 лет и пытался сослаться на лунатизм

Житель Великобритании предстал перед судом за многолетние сексуальные преступления в отношении собственной жены, которые пытался оправдать лунатизмом, сообщает Daily Mirror. Присяжные признали 62-летнего мужчину из Труро виновным и приговорили его к 20 годам заключения.

По данным следствия, обвиняемый насиловал жену во сне на протяжении 11 лет — с 2006 по 2017 год. Пострадавшая заявила суду, что жила в постоянном страхе, а супруг, по ее словам, получал особое удовольствие, лишая ее возможности дышать во время нападений.

Жена ответчика рассказала, что после рождения первого ребенка их прежняя интимная жизнь резко изменилась. Она утверждала, что муж начал применять к ней насилие и угрожал отобрать детей в случае ее ухода. Обвиняемый, пытаясь оправдаться, заявил, что совершенно не помнит этих эпизодов. Он предположил, что мог действовать неосознанно в состоянии лунатизма.

Несмотря на доводы защиты о возможном расстройстве — сексомнии, суд не счел их убедительными. Привлеченный эксперт-невролог пояснил, что при таком диагнозе проявления агрессии случаются крайне редко. В итоге суд вынес обвинительный приговор. Кроме того, имя осужденного навсегда было внесено в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее житель Латвии был приговорен к 15 годам тюрьмы за шесть лет сексуального насилия над собственной несовершеннолетней дочерью и жестокое обращение с двумя другими детьми. Преступления совершались с сентября 2017-го по май 2023 года. Мужчина угрожал девочке, что отправит ее в детский дом, если она кому-нибудь пожалуется.