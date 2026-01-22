Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:50

Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне

DM: британец насиловал жену во сне 11 лет и пытался сослаться на лунатизм

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Великобритании предстал перед судом за многолетние сексуальные преступления в отношении собственной жены, которые пытался оправдать лунатизмом, сообщает Daily Mirror. Присяжные признали 62-летнего мужчину из Труро виновным и приговорили его к 20 годам заключения.

По данным следствия, обвиняемый насиловал жену во сне на протяжении 11 лет — с 2006 по 2017 год. Пострадавшая заявила суду, что жила в постоянном страхе, а супруг, по ее словам, получал особое удовольствие, лишая ее возможности дышать во время нападений.

Жена ответчика рассказала, что после рождения первого ребенка их прежняя интимная жизнь резко изменилась. Она утверждала, что муж начал применять к ней насилие и угрожал отобрать детей в случае ее ухода. Обвиняемый, пытаясь оправдаться, заявил, что совершенно не помнит этих эпизодов. Он предположил, что мог действовать неосознанно в состоянии лунатизма.

Несмотря на доводы защиты о возможном расстройстве — сексомнии, суд не счел их убедительными. Привлеченный эксперт-невролог пояснил, что при таком диагнозе проявления агрессии случаются крайне редко. В итоге суд вынес обвинительный приговор. Кроме того, имя осужденного навсегда было внесено в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее житель Латвии был приговорен к 15 годам тюрьмы за шесть лет сексуального насилия над собственной несовершеннолетней дочерью и жестокое обращение с двумя другими детьми. Преступления совершались с сентября 2017-го по май 2023 года. Мужчина угрожал девочке, что отправит ее в детский дом, если она кому-нибудь пожалуется.

Великобритания
супруги
изнасилования
криминал
лунатизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарасова оценила решение транслировать Олимпиаду-2026 в России
Земля пережила удар одного из самых мощных геоштормов XXI века
Названо главное назначение новых российских многопульных патронов
«Прощай, друг»: скончалась музыкальный редактор шоу «Голос»
В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах
Дружба с Джоли, иск в суд, новый парень: как живет Люся Чеботина
Политолог назвал основные темы будущих переговоров Уиткоффа и Путина
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.