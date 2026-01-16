Атака США на Венесуэлу
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом

Жителя Латвии приговорили к 15 годам тюрьмы за многолетнее насилие над дочерью

Житель Латвии был приговорен к 15 годам тюрьмы за шесть лет сексуального насилия над собственной несовершеннолетней дочерью и жестокое обращение с двумя другими детьми, передает Delfi. Преступления совершались с сентября 2017-го по май 2023 года. Мужчина угрожал девочке, что отправит ее в детский дом, если она кому-нибудь пожалуется.

В материале сказано, что в такие моменты отец находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Он не только бил детей, но и унижал и обзывал.

Ранее юрист Сергей Самков сообщил, что в Свердловской области разыскивают двух мужчин, признанных судом виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Они не явились на оглашение приговора, несмотря на подписку о невыезде, и получили заочно 11,5 и 10 лет лишения свободы.

