Подросток зарезал бывшего одноклассника на новогодней дискотеке В Тыве подросток зарезал бывшего одноклассника на дискотеке после ссоры

В селе Кызыл-Мажылак Республики Тыва во время новогодней дискотеки подросток зарезал бывшего одноклассника, сообщила пресс-служба СУ СК региона. Он пришел в школу и вызвал на улицу 17-летнего экс-одноклассника, с которым у него был конфликт.

Сегодня в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района поступило сообщение об обнаружении на территории школы № 1 села Кызыл-Мажалык тела 17-летнего учащегося с внешними признаками насильственной смерти, — сказано в сообщении.

Подозреваемый уже задержан. Сотрудники силовых структур выяснили, что нападавший учится на первом курсе Ак-Довуракского горного техникума. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее убившего дядю и бабушку в Перми подростка приговорили к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Следствие установило, что в момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

До этого стало известно, что житель Молдавии, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, убил собственную пожилую мать и изнасиловал ее молодую сиделку. Суд признал его виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений и приговорил к 20 годам лишения свободы.