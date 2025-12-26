Агрессивный подросток жестоко расправился с бабушкой и дядей В Перми школьник получил девять лет колонии за жестокое убийство бабушки и дяди

Убившего дядю и бабушку в Перми подростка приговорили к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии, заявили в пресс-службе СУСК России по Пермскому краю. Следствие установило, что в момент совершения преступления молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

Взяв нож, 16-летний юноша нанес родственникам несколько ударов. В результате бабушка и дядя подростка скончались на месте. Отмечается, что школьник жестоко расправился с членами семьи «из личных неприязненных отношений». На время следствия подросток был заключен под стражу.

Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего подростка, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,д.» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), — подчеркнули в ведомстве.

